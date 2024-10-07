Валерий Непомнящий: Слишкович проявил себя в «Спартаке», «Оренбург» — вызов

Известный российский футбольный специалист Валерий Непомнящий высказался о назначении экс-тренера «Спартака» Владимира Слишковича на пост наставника ФК «Оренбург».

«У меня есть некоторые сомнения в составе «Оренбурга», где ощущается большой перекос в сторону атаки и есть проблемы с обороной. Как Слишковичу удастся это решить? В общем, есть поле для работы. Тренер себя проявил в «Спартаке», но ситуация в «Оренбурге» непростая, для Слишковича это вызов.

Я всегда кричу, что нужно доверять российским тренерам. Мне очень досадно и обидно за отечественных специалистов. Мы богаты на своих тренеров, но почему-то не используем свой ресурс», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.