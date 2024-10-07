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«Его очень ценят в клубе». Сёмин — о продлении контракта Головина с «Монако»

«Его очень ценят в клубе». Сёмин — о продлении контракта Головина с «Монако»
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал продление Александром Головиным контракта с «Монако».

«Продление контракта показывает, что Головина очень ценят в «Монако». Он там чувствует себя комфортно, ему доверяют. Переход в топ-клуб? Сейчас Головин борется за чемпионство в Лиге 1 и играет в Лиге чемпионов — это уже топ-уровень. Иногда не нужно ничего придумывать, если всё и так хорошо», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, российский полузащитник продлил контракт с «Монако» до 2029 года. Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, куда он перешёл из московского ЦСКА. В нынешнем сезоне Александр провёл в составе монегасков семь матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.

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