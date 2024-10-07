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Гарре: на «Крылья» есть давление, но мы должны правильно его преодолеть

Гарре: на «Крылья» есть давление, но мы должны правильно его преодолеть
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о турнирном положении самарского клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Очевидно, есть давление, потому что мы находимся внизу таблицы. Это создаёт давление. Но всё зависит от нас. Мы должны принять ситуацию правильно и преодолеть это.

Чтобы поменять положение, нам надо работать, подходить ко всему с хорошим настроем. Каждый должен на поле улучшить свои действия. Тренерский штаб сосредоточен на нашей работе. Только вместе и работая, сможем исправить ситуацию», — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, за 11 туров чемпионата России по футболу самарская команда набрала 11 очков. Она занимает 10-е место в турнирной таблице.

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