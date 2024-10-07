Слишкович рассказал, когда ему поступило предложение от «Оренбурга»

Боснийский футбольный специалист Владимир Слишкович высказался о своём назначении на пост главного тренера «Оренбурга».

— Когда вам поступило предложение от «Оренбурга»?

— Когда они решили поменять тренера. Клуб думал, что пришло время попробовать что‑то другое, в этот момент они вышли на контакт со мной.

Я очень хорошо знаю эту команду, она не заслуживает такой позиции в таблице. Потенциал команды выше, чем те результаты, которые она показывает. Бывали игры, где «Оренбург» не играл очень хорошо, но были игры, где они заслужили намного большего, чем получили. К сожалению, это футбол, такое бывает. В конце концов, всегда виноват тренер, в такие моменты клуб хочет искать другие варианты и другого наставника, чтобы неудачи не повторялись, — сказал Слишкович в видео, которое опубликовано в телеграм‑канале «Оренбурга».

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Сегодня вместо него был назначен Слишкович.