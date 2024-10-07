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Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры
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Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании по футболу Андрес Иньеста объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

39-летний полузащитник находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе», в составе которого испанец принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 25 результативными передачами. Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, где он успел забить пять голов в 23 матчах.

В составе национальной команды Испании Иньеста дважды выиграл Евро и стал победителем ЧМ.

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