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Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв признался, что продолжает следить за «Байером»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв признался, что продолжает следить за «Байером»
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв признался, что продолжает следить за «Байером» из Леверкузена, за который он выступал с 2021 по 2023 год.

— Смотрите ли игры «Байера»?
— Да, конечно.

— Как думаете, сможет ли Хаби Алонсо выиграть второе чемпионство подряд?
— Будет тяжелее, но почему бы и нет, — приводит слова Лунёва Metaratings.

«Байер» весной 2024 года впервые в истории стал чемпионом Германии. В нынешнем сезоне команда после 6-го тура идёт на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Андрей Лунёв перешёл в «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента летом 2021-го. За два года он провёл лишь три матча за немецкий клуб.

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