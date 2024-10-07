Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв признался, что продолжает следить за «Байером»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв признался, что продолжает следить за «Байером» из Леверкузена, за который он выступал с 2021 по 2023 год.

— Смотрите ли игры «Байера»?

— Да, конечно.

— Как думаете, сможет ли Хаби Алонсо выиграть второе чемпионство подряд?

— Будет тяжелее, но почему бы и нет, — приводит слова Лунёва Metaratings.

«Байер» весной 2024 года впервые в истории стал чемпионом Германии. В нынешнем сезоне команда после 6-го тура идёт на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Андрей Лунёв перешёл в «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента летом 2021-го. За два года он провёл лишь три матча за немецкий клуб.