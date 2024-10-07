Колыванов: «Оренбург» не верит в российских тренеров, не знаю, чем они там провинились

Известный отечественный тренер Игорь Колыванов поделился своим мнением о назначении боснийского специалиста Владимира Слишковича на должность главного тренера «Оренбурга».

«Слишкович пришёл в «Спартак» и выдал неплохую серию. У нас сейчас модно брать людей из бывшей Югославии. Честно скажу, я за российских специалистов. Но если назначили, пусть работает. Может, «Оренбург» не верит в наших специалистов, но я с этим полностью не согласен. Не знаю, чем российские тренеры провинились в «Оренбурге», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Боснийский специалист был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке», а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых.