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Колыванов: ощущение, что в обороне «Динамо» проходной двор, ЦСКА мог забивать пять голов

Колыванов: ощущение, что в обороне «Динамо» проходной двор, ЦСКА мог забивать пять голов
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Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался о дерби 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало ЦСКА (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Не стал бы называть поражение «Динамо» от ЦСКА обидным. ЦСКА выиграл по делу, потому что у них было в три раза больше явных моментов. «Динамо» не удивило при игре в обороне — очень много грубых ошибок при перестроении, раза три футболисты ЦСКА убегали один в один. В воротах «Динамо» могло оказаться и пять голов. Играть они умеют и держать мяч, но складывается ощущение, что в обороне проходной двор», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 27 очков за 11 игр.

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