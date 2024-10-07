Александр Гришин: с такой игрой «Динамо» не претендует на попадание даже в тройку

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался относительно игры «Динамо» в текущем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Как «Динамо» будет играть дальше с такой защитой? Это катастрофа! Личка ставит хороший атакующий футбол. Но чтобы играть в такой футбол, нужно иметь быстрых защитников. Бальбуэна и Фернандес вообще не бегут. Их как будто надо было на тележке везти назад. «Динамо» с такой игрой не претендует даже на попадание в тройку. Команде везёт, что Лунёв выручает и тащит. В других играх «Динамо» получало бы намного больше, потому что море моментов у их ворот», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сейчас московское «Динамо» располагается на пятом месте турнирной таблицы МИР РПЛ с 20 очками.