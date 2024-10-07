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Гаджи Гаджиев высказался об оскорбительном жесте игрока «Динамо» Мх Абакара Гаджиева

Гаджи Гаджиев высказался об оскорбительном жесте игрока «Динамо» Мх Абакара Гаджиева
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал неспортивное поведение полузащитника Абакара Гаджиева в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Абакар во время замены на 66-й минуте показал средний палец болельщикам на трибуне.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 19'     1:1 Альшин – 51'    

«Никакой беседы с Абакаром ещё не было. Они только приехали. Но я в курсе дела. Хочу сказать, что здесь надо рассматривать не только поступок Абакара, но и поведение трибун. Реакция Абакара — с ним ещё предстоит поговорить — связана с какими-то националистическими выкриками. Как бы футболист ни играл, он уходит с поля, а ему такие штуки выкрикивают — какая должная быть реакция? Конечно, более сдержанная, но всё же.

Нам хотелось бы, чтобы была соответствующая реакция в отношении этого болельщика. Мы для чего Fan ID сделали? Для безопасности. Не для того, чтобы пиво не пили, а для того, чтобы не было подобных выкриков. В данном случае я считаю, что это оскорбление в том числе нашего клуба», — приводит слова Гаджи Гаджиева «РБ Спорт».

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