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Тамерлан Мусаев не видит проблемы в конкуренции с Саулем Гуарирапой в ЦСКА

Тамерлан Мусаев не видит проблемы в конкуренции с Саулем Гуарирапой в ЦСКА
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о взаимодействии с форвардом команды Саулем Гуарирапой. Он отметил, что не видит проблемы в конкуренции.

— Тебе удобно играть вместе с Саулем Гуарирапой?
— Мне со всеми удобно играть. Сауль — улыбчивый и добрый парень. Так что, честно, с конкуренцией нет проблем, — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мусаев отметился шестью голами за клуб во всех турнирах, однако Гуарирапа ещё не сумел отличиться.

После 11 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 19 октября, начало — в 19:00 мск.

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