Максимилиан Проничев: считаю себя русским, даже немецкого паспорта нет

Нападающий немецкого ФК «Энерги» Максимилиан Проничев рассказал об отношении к русским в Германии.

«Я себя считаю русским. У меня ведь даже нет немецкого паспорта — только постоянный вид на жительство.

По-моему, скоро можно будет иметь двойное гражданство, но до сих пор было нельзя: чтобы получить немецкий паспорт, надо отказываться от русского. Я не хотел. С видом на жительство спокойно по Европе передвигаешься, только в Америку виза нужна.

Езжу в Германию на российских номерах. Негатива почти не встречал: кто-то, конечно, может что-то сказать или не так посмотреть, но бывает и позитивная реакция», — сказал Проничев.

Напомним, 26-летний игрок родом из Германии. В сезонах-2014/2015 и 2016/2017 он выступал за молодёжный «Зенит» и за «Зенит-2».