Виктор Гусев назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Известный спортивный комментатор Виктор Гусев поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

— Можно ли сказать, что за золото в РПЛ будут бороться только три команды?

— Я не был бы так категоричен. Вспомните, как ещё совсем недавно мы списали со счетов «Локомотив» и даже «уволили» Галактионова. И вот, чем всё обернулось. Думаю, ещё у трёх московских команд есть потенциал.

— Вы согласны, что «Краснодар» — главный конкурент «Зенита»?

— «Краснодар» — главный конкурент «Зенита» на данный момент: на первую половину октября перед международной паузой, — приводит слова Гусева «Спорт день за днём».

Напомним, после 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков. В зоне вылета находятся «Оренбург» (7) и «Ахмат» (6).