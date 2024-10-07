Мостовой: Осинькин снова где-то появится — у нас в футболе постоянный круговорот тренеров

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал возможную отставку главного тренера ФК «Крылья Советов» Игоря Осинькина.

«Если команда играет плохо, кто виноват? Тренер. А «Крылья Советов» играют плохо. Здесь не нужно опираться на фамилию. Если плохо, то убирают. Всё равно у нас в футболе постоянный круговорот тренеров, поэтому Осинькин снова где-то появится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. На посту главного тренера «Крыльев» Сергей Игнашевич сменит Игоря Осинькина, который возглавляет клуб с 2020 года.

Сейчас «Крылья Советов» с 11 очками занимают 10-е место турнирной таблицы МИР РПЛ.