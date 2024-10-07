Гранат — о «Динамо»: было ощущение, что с ЦСКА играла какая-то дворовая команда

Бывший центральный защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался об игре бело-голубых в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

«Было ощущение, что с ЦСКА играла какая-то дворовая команда. Был очень плохой первый тайм в исполнении «Динамо». Надеюсь, это самый плохой тайм команды в чемпионате. У «Динамо» есть перекос в атаку, с этим связаны все проблемы в обороне.

Пока преждевременно говорить о возможной отставке Лички. «Динамо» ещё не выбыло из гонки за медали. Поэтому рано делать такие заявления. Сейчас будет пауза на сборные, а потом зимний перерыв, где команда может ещё лучше поработать и сделать нужные трансферы», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.