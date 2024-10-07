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Гранат — о «Динамо»: было ощущение, что с ЦСКА играла какая-то дворовая команда

Гранат — о «Динамо»: было ощущение, что с ЦСКА играла какая-то дворовая команда
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Бывший центральный защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался об игре бело-голубых в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Было ощущение, что с ЦСКА играла какая-то дворовая команда. Был очень плохой первый тайм в исполнении «Динамо». Надеюсь, это самый плохой тайм команды в чемпионате. У «Динамо» есть перекос в атаку, с этим связаны все проблемы в обороне.

Пока преждевременно говорить о возможной отставке Лички. «Динамо» ещё не выбыло из гонки за медали. Поэтому рано делать такие заявления. Сейчас будет пауза на сборные, а потом зимний перерыв, где команда может ещё лучше поработать и сделать нужные трансферы», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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