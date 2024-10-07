Проничев — о Мбаппе: играли в юношеской Лиге чемпионов с «Монако» — вообще его не запомнил

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максимилиан Проничев, ныне выступающий за «Энерги» в третьем дивизионе Германии, рассказал об игре с форвардом Килианом Мбаппе.

«Я 1997 года рождения, но в детстве в «Герте» играл за 1996-й. Помню, на одном из турниров встречались с «Шальке», там Лерой Сане очень сильно смотрелся. А за «Зенит» мы играли в юношеской Лиге чемпионов с «Монако» с Мбаппе. Честно, не запомнил его вообще. Случайно узнал позже: открыл составы и увидел, что, оказывается, Мбаппе играл против нас», — приводит слова Проничева Sports.

26-летний Проничев играл за молодёжную команду из Санкт-Петербурга и за «Зенит-2» в Первой лиге в сезонах-2014/2015 и 2016/2017.