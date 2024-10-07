«Я сейчас прижат к стенке». Глушаков — о своём будущем

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о своём будущем.

«Я действующий игрок «Химок», у меня контракт ещё есть, дальше видно будет. Как говорится, Глушаков не вечный. Все мы не вечны. Так что время покажет, как дальше судьба сложится. Пока поиграю в Медиалиге. Я сейчас прижат к стенке, потому что в «Химках» набрали много игроков. Мне дали тренировочный процесс, но хочется игровой практики», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Ранее Денис Глушаков в своём телеграм-канале написал, что стал игроком медийного футбольного клуба «СКА-Ростов», президентом которого является известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста).

Напомним, 21 сентября Глушаков сообщил, что его отправили во вторую команду «Химок».