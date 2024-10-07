«Это неприемлемо». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о поражении от «Брайтона»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу раскритиковал игру «шпор» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном». Встреча завершилась волевой победой «чаек» со счётом 3:2.

«Это неприемлемо в конечном итоге. Можно понять, что вы не выиграете каждый матч. Но есть манера, в которой вы уступаете игры. И это первый раз с тех пор, как я здесь, когда мы упустили победу таким образом. И, как я уже сказал, это неприемлемо.

Есть определённый уровень конкурентоспособности, который нужно демонстрировать в каждом матче вне зависимости от уровня, и мы не сделали этого во втором тайме. И заслуженно были наказаны за это», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».