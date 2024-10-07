Скончался экс-полузащитник «Барселоны» Йохан Нескенс

Бывший полузащитник сборной Нидерландов, «Барселоны» и «Аякса» Йохан Нескенс скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

По данным источника, он ушёл из жизни в воскресенье, 6 октября, в Алжире.

Напомним, на счету у Нескенса 49 матчей и 17 голов за национальную команду. Он принимал участие в финалах чемпионатов мира 1974 и 1978 годов. В финале ЧМ-1974 (1:2) Нескенс стал автором единственного гола у нидерландцев с пенальти.

После завершения игровой карьеры бывший полузащитник работал в качестве тренера в сборных Нидерландов, Австралии и в «Барселоне».