Валерий Газзаев: «Локомотив» заслуженно делит первое место с «Краснодаром»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о московском «Локомотиве».

«Вектор развития «Локомотива» совершенно правильный! Они ориентируются на молодых российских игроков. Есть результат и качество игры. Увлекаться второстепенными звёздами командам, которые претендуют на призовые места, нет смысла.

«Локомотив» заслуженно и по игре, и по развитию делит первое место с «Краснодаром». Видим сплочённость команды. Главный тренер хочет задействовать всех игроков в каждом матче», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков. В зоне вылета находятся «Оренбург» (7) и «Ахмат» (6).