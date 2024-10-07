Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Зенит» — «Оренбург»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Романа Сафьяна на матче «Зенит» — «Оренбург».

«Всего лишь вторая игра для Сафьяна в этом сезоне РПЛ. Это просто ни о чём. Я бы на его месте пришёл к руководству и сказал: «Послушайте, я арбитр Премьер-Лиги или вечно резервный? Если первое, то давайте назначения. А если ошибаюсь, то убирайте в ФНЛ». От Сафьяна не исходит энергии, нет эмоций. Но для работы в РПЛ нужно собрать все внутренние качества и выдать их. У Сафьяна не получается. У меня только один вопрос: для чего этих судей держат в РПЛ? Для статистики?

По моменту с 11-метровым: игрок «Зенита» выпрыгнул, попытался сыграть головой в мяч, и произошёл контакт с защитником. Сафьян продолжил игру, но Иванов на VAR позвал его к монитору. Не верю, что для Иванова это явная и очевидная ошибка. Контакт и падение были. Возможно, Сафьяна спросили, что он видел, а он ответил, что ничего. И поэтому его позвали. Не знаю, что Сафьян увидел на повторе. Это никакой не 11-метровый и в принципе не нарушение. Кроме Сафьяна, никто бы не назначил здесь пенальти. И он сам, если бы ему на сборах показали этот момент, сказал бы, что это не фол. А тут почему-то назначил 11-метровый. Человеку дали шанс, и я считаю, что он воспользовался им неправильно», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, встреча команд завершилась со счётом 1:0. «Зенит» победил «Оренбург» и вернулся на первое место в РПЛ.