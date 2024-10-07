Александр Гришин: «Крылья Советов» — команда Осинькина, но он принял правила игры клуба

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Крылья Советов» — команда Осинькина. Он собирает команду и у него есть «питание». Раньше было «Чертаново». Осинькин принял правила игры, по которым ему сказали работать в «Крыльях». Дураков нет. Воспитывать молодёжь, продавать и зарабатывать деньги. Он принял это и работал неплохо. Сейчас что-то сломалось. Когда говорят, что «Крылья Советов» — молодая команда, посмотрите на игроков. Им по 24-28 лет, это уже не молодая команда. Это проблема клуба, что «Крылья» существуют в режиме «забрал подешевле и продал подороже». Тогда нельзя говорить о каком-то первом месте в РПЛ», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.