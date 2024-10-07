Агент Гурцкая сообщил, что игроки «Крыльев» не хотят отставки Осинькина

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией, что игроки «Крыльев Советов» не хотят отставки главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Футболисты за Игоря Витальевича. Они просят, чтобы остановили эти спекуляции. Внутри очень сильно чувствуется, что на него [Осинькина] это очень влияет», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» в ближайшее время планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. На посту главного тренера «Крыльев» Сергей Игнашевич сменит Игоря Осинькина, который возглавляет клуб с 2020 года.

«Крылья Советов» с 11 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.