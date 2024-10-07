Дмитрий Андреев рассказал, участвует ли он в делах «Оренбурга» после отстранения

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, принимает ли он участие в делах клуба после отстранения от исполнения должностных обязанностей.

— Прошло уже почти два месяца с момента матча «Ростов» — «Оренбург», чем вообще в эти недели вы занимались?

— Жизнь по-новому открыл, ты знаешь, вот эта вся работа — это такой некий цейтнот, из которого ты просто не выпадаешь круглогодично. И сейчас, когда появилось время, его стало у меня очень много. И на концерты походить, фильмы посмотреть, с сыном позаниматься. Куда-то съездить, например.

— Ну всё равно на футбол тянет? Хотя бы смотреть?

— Футбола точно меньше не стало, потому что в «Оренбурге» играет главная команда, вторая, молодёжка, ЮФЛ. На «Локомотив» слетал посмотреть Кубок, этого достаточно мне, более чем.

— Когда вы отошли от футбольных дел, нам казалось, вы всё равно будете принимать какое-то участие в команде.

— Если серьёзно, там надо понимать, что не консультировать, ничего делать нельзя, потому что там бог со мной, могут быть санкции применены к клубу.

— А как это можно контролировать?

— Просто надо избежать этих вещей, потому что плохих людей много.

— Ну а как проверить, что вы не консультируете «Оренбург»? Это же невозможно.

— Ну это такие моменты, знаешь, какие-то переговоры с агентами, или ещё что-то может быть.

— Ну, например, может вам позвонить генеральный директор «Оренбурга» и посоветоваться?

— Недавно созванивались, говорил «пойдём кофе попьём», как раз перед игрой с «Зенитом» (0:1), — рассказал Андреев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».