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Точилин: много говорят о проблемах «Динамо» в обороне, но ЦСКА был просто сильнее

Точилин: много говорят о проблемах «Динамо» в обороне, но ЦСКА был просто сильнее
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Экс главный тренер московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о поражении бело-голубых в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Преимущество, которое было у ЦСКА, воплотилось во второй гол. Надо отметить замены, которые оказались более результативными, чем у «Динамо». Много говорят о проблемах в обороне у динамовцев, но ЦСКА просто был сильнее.

В том году «Динамо» часто списывали из чемпионской гонки, а в итоге у них было больше всех шансов в конце. Сейчас тяжело делать выводы. На данном этапе «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» выглядят предпочтительнее. Но ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» должны составить борьбу за призовые места. Чемпионат у нас непростой. Никто не может пройти его без перепадов. Очень часто именно во второй части чемпионата разыгрываются медали», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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