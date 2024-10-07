Точилин: много говорят о проблемах «Динамо» в обороне, но ЦСКА был просто сильнее

Экс главный тренер московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о поражении бело-голубых в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

«Преимущество, которое было у ЦСКА, воплотилось во второй гол. Надо отметить замены, которые оказались более результативными, чем у «Динамо». Много говорят о проблемах в обороне у динамовцев, но ЦСКА просто был сильнее.

В том году «Динамо» часто списывали из чемпионской гонки, а в итоге у них было больше всех шансов в конце. Сейчас тяжело делать выводы. На данном этапе «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» выглядят предпочтительнее. Но ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» должны составить борьбу за призовые места. Чемпионат у нас непростой. Никто не может пройти его без перепадов. Очень часто именно во второй части чемпионата разыгрываются медали», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.