Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» — «Крылья Советов»

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов рассказал о судействе на матче «Локомотив» — «Крылья Советов».

«Непростая игра для Чистякова. Но он надёжный арбитр и справился», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, команды встретились в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч завершился со счётом 1:0. В составе железнодорожников автором единственного гола стал Тимур Сулейманов.

Сейчас «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 11 матчей. «Крылья Советов» заработали 11 очков и располагаются на 10-й строчке.