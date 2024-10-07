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Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» — «Крылья Советов»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» — «Крылья Советов»
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Экс-судья РПЛ Игорь Федотов рассказал о судействе на матче «Локомотив» — «Крылья Советов».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Сулейманов – 75'    

«Непростая игра для Чистякова. Но он надёжный арбитр и справился», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, команды встретились в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч завершился со счётом 1:0. В составе железнодорожников автором единственного гола стал Тимур Сулейманов.

Сейчас «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 11 матчей. «Крылья Советов» заработали 11 очков и располагаются на 10-й строчке.

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