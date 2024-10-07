Гурцкая: пост губернатора Самарской области изменит ситуацию с Осинькиным в «Крыльях»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что Игорь Осинькин останется на посту главного тренера «Крыльев Советов» после того, как в ситуацию в клубе вмешался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

— Пост Федорищева изменит теперь ситуацию?

— Он обязан её изменить.

— Правильно понимаю, что Осинькин останется?

— Я вижу, что да, останется, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее Федорищев в своём телеграм-канале сообщил, что ему позвонил капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков и попросил вмешаться в ситуацию с будущим Осинькина в клубе.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» в ближайшее время планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. На посту главного тренера «Крыльев» Сергей Игнашевич сменит Игоря Осинькина, который возглавляет клуб с 2020 года.