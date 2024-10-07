Генеральный директор «Динамо» Пивоваров: наша цель — вырастить мировую звезду

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о стратегии клуба в отношении топ-игроков. Бело-голубые делают ставку на воспитание собственных звёзд, а не на приобретение готовых мировых имён.

«Есть ли у «Динамо» цель привезти в РПЛ мировую звезду, как это сделал ЦСКА? У нас есть цель вырастить мировую звезду. Один такой футболист у нас растёт — надеемся, что будет не один», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

После 11-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет «Краснодар». Московское «Динамо» занимает пятое место. Команда под руководством Марцела Лички набрала 20 очков за 11 матчей.