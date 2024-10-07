«Люди неправильно оценили момент». Арбитр Федотов разобрал третий гол «Спартака» «Ростову»

Бывший арбитр Российской Премьер-лиги Игорь Федотов пояснил третий гол в матче «Спартака» с «Ростовом».

«В моменте с третьим голом «Ростов» мог претендовать на фол в начальной фазе атаки. Но люди неправильно его оценили. Футболист «Спартака» тянулся к мячу и сыграл в него, а соперник подбил ему ногу. Если и говорить о нарушении, то скорее со стороны «Ростова». Футболисты пытались апеллировать, но, думаю, Кукуян просто сказал им: «Кто сыграл в мяч?». Больше здесь говорить не о чем», — поделился Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Спартак» в матче с «Ростовом» одержал победу со счётом 3:0. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке.