Сборная Бурунди заинтересована в товарищеском матче с Россией

Президент Федерации футбола Бурунди Александр Муенге сообщил, что африканской сборной было бы интересно провести товарищеский матч с национальной командой России.

«Мы понимаем, что политика, вмешивающаяся в спорт сейчас, — это большая проблема. Наша национальная команда заинтересована в товарищеском матче со сборной России. Однако проведение встречи будет зависеть от условий, которые могут быть предложены Российским футбольным союзом», — приводит слова Муенге Metaratings.

Напомним, 7 октября в Новогорске стартовал учебно-тренировочный сбор национальной команды России с участием 28 футболистов. При этом соперники для товарищеских матчей во время этого сбора не были найдены.

Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Бурунди – 136-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.