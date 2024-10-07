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Агент Гурцкая раскритиковал Игнашевича на фоне его возможного назначения в «Крылья»

Агент Гурцкая раскритиковал Игнашевича на фоне его возможного назначения в «Крылья»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на слухи о возможном назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Крыльев Советов».

«У меня плохое отношение к тому, что Игнашевич дал свою фамилию на растерзание в данной ситуации. Переговоры возможны всегда. Но когда человек идёт на переговоры, подставляя себя при живом тренере, — это плохая история.

Думаю, Игнашевича просто кто-то ввёл в заблуждение, сказав, что вопрос [с отставкой Осинькина] решён», – сообщил Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» в ближайшее время планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. На посту главного тренера «Крыльев» Сергей Игнашевич сменит Игоря Осинькина, который возглавляет клуб с 2020 года.

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