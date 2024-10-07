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«Это очень большой сигнал для судей». Игорь Федотов — о новых арбитрах в РПЛ

«Это очень большой сигнал для судей». Игорь Федотов — о новых арбитрах в РПЛ
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил нынешний уровень новых арбитров Российской Премьер-лиги.

«Дебютировал Карпов — арбитр основного состава Первой лиги. С ним работал Шпильфогель, бывший ассистент ФНЛ. Карпов уже третий арбитр, поднявшийся в РПЛ. Это очень большой сигнал для судей из второй десятки Премьер-Лиги, которым дают по одному матчу в год. Им нужно задуматься о своём положении.

Хорошая работа Карпова. Видно, что волновался, но показал то же, что я видел в его исполнении в Первой лиге. Отработал на высоком уровне. Но не показал жёлтую карточку игроку «Пари НН» за грубую игру», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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