Арбитр Федотов оценил решение судьи не удалять Кордобу в матче «Краснодар» — «Химки»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал решение судьи не удалять с поля нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. Матч ФК «Краснодар» с ФК «Химки» завершился накануне со счётом 4:0. Игра прошла на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Сергей Цыганок из Владивостока.

«Хорошая работа Цыганка. Был эпизод, когда Кордоба попал сопернику ногой в районе шеи. Пограничный момент между красной и жёлтой, Цыганок показал жёлтую. Пускай так. В любом случае игру Цыганок удержал. Есть у него свой шарм, двигается хорошо, персональные качества проявляет. Думаю, его ждут ещё назначения», — поделился Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После этой победы «Краснодар» набрал 27 очков. Подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с восемью очками идут 13-ми.