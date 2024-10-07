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Арбитр Федотов оценил решение судьи не удалять Кордобу в матче «Краснодар» — «Химки»

Арбитр Федотов оценил решение судьи не удалять Кордобу в матче «Краснодар» — «Химки»
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Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал решение судьи не удалять с поля нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. Матч ФК «Краснодар» с ФК «Химки» завершился накануне со счётом 4:0. Игра прошла на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Сергей Цыганок из Владивостока.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Кордоба – 41'     2:0 Батчи – 56'     3:0 Кордоба – 73'     4:0 Кастаньо – 89'    

«Хорошая работа Цыганка. Был эпизод, когда Кордоба попал сопернику ногой в районе шеи. Пограничный момент между красной и жёлтой, Цыганок показал жёлтую. Пускай так. В любом случае игру Цыганок удержал. Есть у него свой шарм, двигается хорошо, персональные качества проявляет. Думаю, его ждут ещё назначения», — поделился Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После этой победы «Краснодар» набрал 27 очков. Подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с восемью очками идут 13-ми.

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