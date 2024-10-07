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Гришин: ЦСКА во втором тайме с «Динамо» вышел на удержание счёта и чуть не поплатился

Гришин: ЦСКА во втором тайме с «Динамо» вышел на удержание счёта и чуть не поплатился
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Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«ЦСКА в первом тайме с «Динамо» играл очень здорово. Если бы армейцы воспользовались своими моментами, то счёт был бы 4:0. Думаю, всё нужно было решать в первом тайме. Но после перерыва «Динамо» прибавило, а также была нервная концовка, где Мусаев смог забить на 88-й минуте. Армейцы, наверное, вышли на второй тайм, чтобы удержать счёт, но чуть не поплатились. ЦСКА играл очень здорово на ответных атаках.

Николич по ходу игры перестроил схему на 5-3-2. Все понимают, как играет «Динамо». Команда идёт через центр — и посмотрите, сколько было перехватов. «Динамо» билось об стену лбом, потому что три полузащитника и ещё три центральных защитника, но они всё равно пытались играть через центр», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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