«С кайфом поеду в сборную России и потренируюсь» Тамерлан Мусаев — об октябрьском сборе

Форвард московского ЦСКА и сборной России Тамерлан Мусаев поделился ожиданиями от октябрьского сбора национальной команды.

— Начинается сбор национальной команды. Как настрой?

— Вообще прекрасно! Честно, с кайфом поеду в сборную России и потренируюсь с лучшими игроками страны. Без разницы, есть соперник или нет соперника, — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

7 октября в Новогорске стартовал учебно-тренировочный сбор национальной команды России с участием 28 футболистов. При этом соперники для товарищеских матчей во время этого сбора не были найдены.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.