Арбитр Федотов: Казарцеву приходится перестраиваться. Иначе его сожрут

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитра Василия Казарцева.

«Что-то случилось с Казарцевым. Раньше он вприсядку смотрел с центра поля, что происходит в штрафной. А сейчас начал бегать. Несётся, стартует как надо, смещается под прессинг. А почему? Потому что появились три молодых арбитра. И они, если ничего не делать, сожрут. Эти молодые обучаемы и выполняют требования департамента, которые были на сборах. А вот Казарцеву приходится перестраиваться. Да, ему тяжело бежать, потому что раньше он этого не делал. Но условия диктуют так делать», — поделился Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.