Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — ЦСКА

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — ЦСКА
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче «Динамо» — ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Карасёву дали VAR. Думаю, после перерыва получит назначение. Главным был Безбородов. И вопросов вообще нет. Хорошее управление, хорошая физика, команды слушались, играли», — заявил Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, встреча московского «Динамо» и ЦСКА завершилась со счётом 2:1.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 27 очков за 11 игр.

Материалы по теме
«Только один вопрос: для чего этих арбитров держат в РПЛ?» Разбор судейства в 11-м туре
Эксклюзив
«Только один вопрос: для чего этих арбитров держат в РПЛ?» Разбор судейства в 11-м туре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android