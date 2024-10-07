Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче «Динамо» — ЦСКА.

«Карасёву дали VAR. Думаю, после перерыва получит назначение. Главным был Безбородов. И вопросов вообще нет. Хорошее управление, хорошая физика, команды слушались, играли», — заявил Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, встреча московского «Динамо» и ЦСКА завершилась со счётом 2:1.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 27 очков за 11 игр.