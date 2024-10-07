Экс-футболист ЦСКА Тошич: сборная Сербии хочет играть с Россией

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич порассуждал о возможном товарищеском матче между сборными Сербии и России.

«Сборная Сербии сейчас играет в Лиге наций. России нужно искать сборную, у которой есть возможность сыграть в октябрьское окно. Национальная команда Сербии хочет встретиться с Россией — моя страна уже сыграла и показала это желание. Как будет возможность, такой матч состоится и, вероятно, даже у нас в стране. Критики к России нет, как и каких-то запретов на проведение такой встречи», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Напомним, сборная России обыгрывала команду Сербии со счётом 4:0 в товарищеском матче в марте этого года. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.