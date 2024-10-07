Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новости спорта 7 октября: гибель российской спортсменки, сборная России по футболу октябрьский сбор, травма Глушенкова

Россиянка погибла на соревнованиях в Испании, характер травмы Глушенкова. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Главные новости спорта от «Чемпионата» к вечеру 7 октября.

Футбол

Материалы по теме
«Спросили у Мутко, почему нашу победу не заметили». Весь женский футбол — в одной беседе
Эксклюзив
«Спросили у Мутко, почему нашу победу не заметили». Весь женский футбол — в одной беседе

Хоккей

Материалы по теме
«42 гола до рекорда — это пугающе близко». Чего Америка ожидает от Овечкина в новом сезоне
«42 гола до рекорда — это пугающе близко». Чего Америка ожидает от Овечкина в новом сезоне

Теннис

Материалы по теме
Калинской не помешали переносы из-за дождя в Ухане. А Потапова сотворила камбэк
Калинской не помешали переносы из-за дождя в Ухане. А Потапова сотворила камбэк

Бокс/ММА

Материалы по теме
UFC нужно изменить правила. Иначе страдают бойцы и болельщики
UFC нужно изменить правила. Иначе страдают бойцы и болельщики

Баскетбол

Материалы по теме
Мощная закупка «Динамо» и громкий переход MVP в «Химки». Главное перед стартом Суперлиги
Эксклюзив
Мощная закупка «Динамо» и громкий переход MVP в «Химки». Главное перед стартом Суперлиги

Авто

Материалы по теме
Скандал в русских гонках: пилот-легенда замедлился и выбил соперника ради титула напарника
Фото
Скандал в русских гонках: пилот-легенда замедлился и выбил соперника ради титула напарника

Фигурное катание

Материалы по теме
Наша мужская фигурка просто вынесла мозг! Кажется, скоро падут мировые рекорды
Наша мужская фигурка просто вынесла мозг! Кажется, скоро падут мировые рекорды

Другие

Материалы по теме
«Пробрало до слёз». В США в честь наших чемпионов подняли флаги России и СССР
«Пробрало до слёз». В США в честь наших чемпионов подняли флаги России и СССР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android