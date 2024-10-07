Россиянка погибла на соревнованиях в Испании, характер травмы Глушенкова. Главное к вечеру
Главные новости спорта от «Чемпионата» к вечеру 7 октября.
Футбол
- Сборная Таджикистана отказалась от матча с национальной командой России в ноябре.
- Стало известно, сколько времени может пропустить Глушенков из-за травмы бедра.
- Пять игроков не примут участие в сборе национальной команды России по медицинским причинам.
Материалы по теме
Хоккей
- Источник: Никита Квартальнов задержан за драку с гендиректором минского «Динамо».
- Рейтинг тренеров КХЛ: канадец Гру покоряет КХЛ, Заварухин неожиданно угодил в кризис.
- Список россиян, пробившихся в основной состав клубов НХЛ в новом сезоне.
Материалы по теме
Теннис
- Мария Шарапова показала повзрослевшего сына Теодора.
- Паулу Бадосу раскритиковали за расистский жест в адрес азиатов.
- Эрика Андреева обыграла Даяну Ястремскую на старте «тысячника» в Ухане.
Бокс/ММА
- Артур Бетербиев высказался о своём отношении к бою с Саулем Альваресом.
- Рой Джонс ответил, побил ли бы он Бивола и Бетербиева.
Материалы по теме
Баскетбол
- Владимир Гомельский назвал самую сильную сборную России по баскетболу в истории.
- Леброн Джеймс высказался после первой игры с сыном Бронни за «Лейкерс».
Материалы по теме
Авто
- «У мамы проблемы с психикой». Сын Ральфа Шумахера вынес семейный скандал в публичное поле.
- Ферстаппен заявил авторские права на свою фирменную фразу, недавно её использовал Норрис.
Материалы по теме
Фигурное катание
- Стало известно, кто из звёзд примет участие в новом сезоне «Ледникового периода».
- Авербух объяснил замену Загитовой на Медведеву в роли ведущей «Ледникового периода».
Другие
- Российская спортсменка погибла на соревнованиях IRONMAN в Испании.
- Магнус Карлсен назвал игроков АПЛ, с которыми хотел бы сразиться в шахматы.
Комментарии