Дмитрий Андреев объяснил своё скандальное поведение в матче с «Ростовом»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил причину своего неспортивного поведения в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3). Напомним, Андреев отстранён от своих должностных полномочий на три года (два из них — условно).

— Сева [Терлецкий], я тебе вот сейчас всё сказал. Ну, условно, для меня это мои там переживания, это моя работа, в которой я отдавался на 100%. Есть определённые вещи, о которых мы не будем разговаривать. Я для себя эту историю закрыл. Для себя сейчас понимаю, если когда-то вернусь, как себя вести в определённых ситуациях и вообще как в целом в дальнейшем выстраивать работу, поскольку её тоже надо подкорректировать.

— Понятно, что это был прямо такой публичный всплеск, это было главное событие того тура — ваш выход в микс. Ну и потом ещё все узнали, что был выход не только в микс, но и в спортзону. До этого что-то вызывало у вас такие эмоции? Просто мы такого не видели.

— Я подытожил эту часть, выводы для себя сделал, понимаю: что бы ни происходило, какая бы информация ни была, эти вещи недопустимы, — сказал Андреев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».