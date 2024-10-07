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Дмитрий Андреев объяснил своё скандальное поведение в матче с «Ростовом»

Дмитрий Андреев объяснил своё скандальное поведение в матче с «Ростовом»
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил причину своего неспортивного поведения в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3). Напомним, Андреев отстранён от своих должностных полномочий на три года (два из них — условно).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

— Сева [Терлецкий], я тебе вот сейчас всё сказал. Ну, условно, для меня это мои там переживания, это моя работа, в которой я отдавался на 100%. Есть определённые вещи, о которых мы не будем разговаривать. Я для себя эту историю закрыл. Для себя сейчас понимаю, если когда-то вернусь, как себя вести в определённых ситуациях и вообще как в целом в дальнейшем выстраивать работу, поскольку её тоже надо подкорректировать.

— Понятно, что это был прямо такой публичный всплеск, это было главное событие того тура — ваш выход в микс. Ну и потом ещё все узнали, что был выход не только в микс, но и в спортзону. До этого что-то вызывало у вас такие эмоции? Просто мы такого не видели.
— Я подытожил эту часть, выводы для себя сделал, понимаю: что бы ни происходило, какая бы информация ни была, эти вещи недопустимы, — сказал Андреев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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