Терёхин: «Крылья» столько денег нажили на футболистах, а Осинькин всё держится на плаву

Футбольный эксперт Олег Терёхин высказался о ситуации в «Крыльях Советов» и работе главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Я хочу, чтобы Осинькин остался в «Крыльях». Он каждый год делает новую команду. Попробуйте и сделайте так же. Каждый год по четыре-пять человек уходят, и Осинькин лепит из того, кто остаётся. Это отличный тренер, но ему нужно докупить футболистов. Клуб столько футболистов продал и денег нажил, а Осинькин худо-бедно держится на плаву. Я уверен на 200%, что он выправит ситуацию, и «Крылья» останутся в РПЛ. Не верю, что Игнашевич с этими игроками поднимется выше. А все футболисты «Крыльев» за Осинькина. Если даже произойдёт смена тренеров, то как поведут себя игроки? Это риск», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» в ближайшее время планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.