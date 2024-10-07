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Валерий Непомнящий: «Динамо» страдает от организации игры в обороне

Валерий Непомнящий: «Динамо» страдает от организации игры в обороне
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Известный российский футбольный специалист Валерий Непомнящий высказался об игре московского «Динамо» в чемпионате России.

«У «Динамо» очень сильная атака, где много креативных и ярких футболистов, которые находятся в форме. Но команда страдает от организации игры в обороне. Защитники не впечатляют и в обороне нет баланса и гармонии. Это исправляемо, ведь команда неплохо начинала сезон. Думаю, после перерыва «Динамо» соберётся и проявит себя», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 11 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся с казанским «Рубином». Матч состоится 20 октября, начало — в 19:00 мск.

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