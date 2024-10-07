«Нужно время, чтобы выйти из кризиса». Игрок «Оренбурга» Малых — о результатах команды

Защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых рассказал о трудностях команды в нынешнем сезоне, отметив, что потеря ключевых игроков и адаптация новичков влияют на результаты клуба.

«Что-то разладилось у нас в этом сезоне. В том сезоне были футболисты, которые делали результат. В этом ушли Воробьев, Лукас, Габриэль «сломался». Эти ребята определяли нашу игру, их тяжело заменить. Клуб взял неплохих футболистов, но им нужно время, чтобы адаптироваться, освоиться. Тот же Саид [Сахархизан] всего два месяца в России. Тут другой футбол, не такой, как в чемпионате Ирана. Хотя он уже забивает.

Все ребята хотят побеждать, нет отчаяния, никто не упал духом. Пытаемся изменить ситуацию. Понимаем, что «черная» полоса затянулась. Уже чего только ни делали — и ругаемся, и по-доброму разговариваем. Все перепробовали. Надеюсь, все же найдем выход из кризиса», — приводит слова Малых «РБ Спорт».

Напомним, «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах. У команды одна победа, две ничьих и шесть поражений.