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Николай Наумов: к ЦСКА в матче с «Динамо» тоже есть претензии

Николай Наумов: к ЦСКА в матче с «Динамо» тоже есть претензии
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал игру ЦСКА в матче с московским «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Первый тайм для «Динамо» сложился катастрофически. Видимо, Личка как-то не угадал с тактической схемой. Потому что вот так безоглядно пойти вперёд в матче с ЦСКА и оголить всё… По итогу армейцы могли забить три-четыре и решить вопрос, но 0 забитых мячей. К ЦСКА в этой игре тоже есть претензии. После перерыва произошёл неожиданный гол «Динамо», и команда взорвалась и начала напрягать ЦСКА.

Но надо отдать должное Николичу, который сделал вовремя замены. Не уверен, что нужно было менять Облякова и оставлять Гуарирапу, который был худшим в составе ЦСКА. Но выход Мусаева решил исход матча», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Динамо» и ЦСКА встретились накануне на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

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