Николай Наумов: к ЦСКА в матче с «Динамо» тоже есть претензии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал игру ЦСКА в матче с московским «Динамо».

«Первый тайм для «Динамо» сложился катастрофически. Видимо, Личка как-то не угадал с тактической схемой. Потому что вот так безоглядно пойти вперёд в матче с ЦСКА и оголить всё… По итогу армейцы могли забить три-четыре и решить вопрос, но 0 забитых мячей. К ЦСКА в этой игре тоже есть претензии. После перерыва произошёл неожиданный гол «Динамо», и команда взорвалась и начала напрягать ЦСКА.

Но надо отдать должное Николичу, который сделал вовремя замены. Не уверен, что нужно было менять Облякова и оставлять Гуарирапу, который был худшим в составе ЦСКА. Но выход Мусаева решил исход матча», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Динамо» и ЦСКА встретились накануне на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.