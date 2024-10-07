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Агент Гурцкая: Слишкович должен 10% от зарплаты Геничу, который его сосватал в «Оренбург»

Агент Гурцкая: Слишкович должен 10% от зарплаты Геничу, который его сосватал в «Оренбург»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что новый тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович должен быть благодарен комментатору Константину Геничу, который продвигал его назначение в клуб.

— Я считаю, что он [Слишкович] должен отдавать 10% [от зарплаты] Косте Геничу. Вот теперь у него агент Генич. Он сосватал Слишковича как тренера.

— Слушай, все кого-то куда-то сватают.
— Он его не сватал, а телевизионно из него сделал образ [тренера], который симпатичен, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Сегодня вместо него был назначен Слишкович, который известен по своей работе в московском «Спартаке».

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