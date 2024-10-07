Андреев рассказал, вернётся ли он в «Оренбург» после окончания срока дисквалификации

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, планирует ли он возвращаться к должностным обязанностям в уральском клубе после срока окончания дисквалификации. Напомним, Андреев отстранён от своих должностных полномочий на три года (два из них — условно).

— У вас есть какая-то договорённость с клубом?

— Никаких договорённостей нету. Я объяснил, что последствия, которые коснутся меня, как бы, ну это ладно, бог с ними, а они могут коснуться клуба.

— Спустя год вы вернётесь к работе?

— Нет такого.

— Тоже нет?

— Ну, а что, тут неизвестно, что будет через полгода, а год это очень большой срок.

— А вы можете себя представить в другом клубе?

— Да что в другом клубе, хотя бы в футболе представить, — сказал Андреев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».