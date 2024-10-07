Глушаков: было бы замечательно завершить карьеру на стадионе «Спартака»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что было бы замечательно провести последний матч в карьере на домашнем стадионе своего бывшего клуба — московского «Спартака».

— В 30‑м туре «Химки» на выезде сыграют с вашим бывшим клубом, со «Спартаком».

— Если это будет последняя игра моя и я приму решение завершить карьеру, то было бы замечательно завершить карьеру на «Лукойл Арене», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее Глушаков присоединился к клубу «СКА-Ростов», который выступает в Медиалиге. Президентом клуба является Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. При этом контракт Дениса с «Химками» продолжает действовать. Ожидается, что после завершения текущего сезона Глушакова закончит профессиональную карьеру.