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«Всегда особенные эмоции». Игрок «Краснодара» Кастаньо — о дебютном голе за клуб

«Всегда особенные эмоции». Игрок «Краснодара» Кастаньо — о дебютном голе за клуб
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Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо прокомментировал свой первый гол за «быков» в матче 11-го тура РПЛ с «Химками» (4:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Кордоба – 41'     2:0 Батчи – 56'     3:0 Кордоба – 73'     4:0 Кастаньо – 89'    

«Первый гол — всегда особенные эмоции. Я очень счастлив сейчас, запомню этот момент надолго. Теперь буду продолжать работать ещё усерднее, чтобы помогать своей команде», — приводит слова Кастаньо «РБ Спорт».

В текущем сезоне полузащитник провёл в Российской Премьер-Лиге восемь матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

«Краснодар» по итогам 11 туров набрал 27 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева по дополнительным показателям опережают «Локомотив».

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