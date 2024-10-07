«Всегда особенные эмоции». Игрок «Краснодара» Кастаньо — о дебютном голе за клуб

Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо прокомментировал свой первый гол за «быков» в матче 11-го тура РПЛ с «Химками» (4:0).

«Первый гол — всегда особенные эмоции. Я очень счастлив сейчас, запомню этот момент надолго. Теперь буду продолжать работать ещё усерднее, чтобы помогать своей команде», — приводит слова Кастаньо «РБ Спорт».

В текущем сезоне полузащитник провёл в Российской Премьер-Лиге восемь матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

«Краснодар» по итогам 11 туров набрал 27 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева по дополнительным показателям опережают «Локомотив».