Стало известно, кто может заменить тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Немецкий специалист Томас Тухель может заменить Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, боссам «Манчестер Юнайтед» нравится, что Тухель свободен от каких-либо обязательств с другими клубами и может возглавить команду без выплаты неустойки. Правление клуба собирается обсудить кандидатуру немца во вторник

Последним местом работы немецкого специалиста стала мюнхенская «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года

Напомним, минувшим летом в СМИ появлялась информация, что Тухель встречался в Монако с совладельцем «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом.