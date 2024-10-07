Тарханов назвал испанские клубы, в которых мог бы продолжить карьеру полузащитник Головин

Экс главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов назвал команды, где мог бы продолжить свою карьеру полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин.

«В испанских клубах я мог бы представить Головина. Как раз под игру в Ла Лиге его стиль подходит. «Атлетико» — нет, у них силовой футбол. Наверное, «Барселона», если из «Монако» уходить, то уже в «Барселону» или «Реал». Ему нужна команда с комбинационным футболом», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 209 матчей во всех турнирах, отметившись в них 31 голом и 39 результативными передачами.

В минувшем сезоне Головин отметился шестью голами и шестью результативными передачами в 27 играх. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.